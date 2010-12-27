В "каменной" аварии под Петербургом пострадал годовалый ребенок

Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла на трассе "Скандинавия".

Стала известна причина серьезной аварии под Петербургом, которая произошла 2 марта на трассе "Скандинавия". Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщает, что ДТП случилось около 12.45.

По предварительной информации, водитель 1984 года рождения не справился с управлением грузовика "Скания" и опрокинул груз. В результате огромные камни упали на "Ситроен", за рулем которого находилась женщина 1981 года рождения.

В результате ДТП пассажир "Ситроена", которому 1год 8 месяцев, получил серьезные травмы. По данному факту проводится проверка.

В настоящее время дорога "Скандинавия" Санкт-Петербург- Выборг- граница с Финляндской республикой 52 км. движение ограничено.

Фото: Piter.tv