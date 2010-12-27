В Петербурге растет интерес к зимнему гольфу

Поле единственного круглогодичного гольф-курорта на Северо-Западе планируют расширить до девяти лунок.

В Петербурге и Ленобласти растет интерес к зимнему гольфу. В этом году снежное поле единственного круглогодичного гольф-курорта на Северо-Западе расширят до девяти лунок. Когда как в прошлом оно состояло всего из шести. В связи с увеличением спроса планируется строительство нескольких площадок. Об этом пишут "Невские новости".

Впервые зимний гольф появился в 17 веке. Местом рождения его считается Шотландия. Долгое время этот вид спорта не пользовался популярностью. Только в 2007 году в Австрии состоялся первый мировой чемпионат для любителей зимнего гольфа.

Ранее мы писали, что старейший петербургский гольф-клуб "Дюны" закрывается. Подписывайтесь на канал Питер.ТВ в Яндекс.Дзен.

Фото: pixabay.com