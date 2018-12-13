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В глебычевской сельской библиотеке пройдет электронная фотовыставка "Библиотека собирает друзей"
Сегодня, 14:53
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KaterinaKono13

В глебычевской сельской библиотеке пройдет электронная фотовыставка "Библиотека собирает друзей"

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Выставка продлится до 30 мая.

Глебычевская сельская библиотека приглашает посетить электронную фотовыставку под названием  "Библиотека собирает друзей", которая продлится до 30 мая. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Приморского городского поселения. 

Сейчас библиотека — это центр общественной жизни, это царство информации и знаний, прибежище для одиноких и место встречи для друзей, место, где можно не только пополнить свой багаж знаний, но и интересно провести досуг. На электронной фотовыставке, можно ознакомиться с фотографиями библиотечных мероприятий и книжных выставок разных лет.

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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