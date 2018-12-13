В глебычевской сельской библиотеке пройдет электронная фотовыставка "Библиотека собирает друзей"

Выставка продлится до 30 мая.

Глебычевская сельская библиотека приглашает посетить электронную фотовыставку под названием "Библиотека собирает друзей", которая продлится до 30 мая. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Приморского городского поселения.

Сейчас библиотека — это центр общественной жизни, это царство информации и знаний, прибежище для одиноких и место встречи для друзей, место, где можно не только пополнить свой багаж знаний, но и интересно провести досуг. На электронной фотовыставке, можно ознакомиться с фотографиями библиотечных мероприятий и книжных выставок разных лет.

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения