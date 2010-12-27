В гипермаркете на Коллонтай трехлетний ребенок размозжил себе палец в блендере

Сотрудник магазина дал включенный прибор женщине, у которой на руках находился малыш.

В Невском районе Петербурга днем 12 августа в гипермаркете травмировался трехлетний ребенок. Малыш находился в заведении по улице Коллонтай вместе с мамой и сестрой. В отделе электронной и бытовой техники мальчик решил проверить работоспособность блендера и размозжил себе палец на руке.

Пострадавшего пришлось забирать медикам скорой помощи. Медики диагностировали у пациента открытый перелом ногтевой фаланги на правой руке и рану пальца на левой. Как отмечает 39-летняя родительница ребенка, она пригласила на место консультанта, который и включил устройство. Продемонстрировав исправность оборудования, специалист передал блендер в руки женщины. Малыш находился также в руках у посетительницы и неудачно потянулся к двигающейся насадке.

В ближайшее время малыша выпишут из больницы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: Pixabay.com