Синоптики опровергли влияние погоды на давление человека

Связь самочувствия с продолжительным дождем и низкими температурами доказана только в случаях с простудными заболеваниями.

В Гидрометцентре России опровергли влияние погоды на артериальное давление человека. Об этом пишут РИА Новости.

По словам специалистов, связь самочувствия с продолжительным дождем и низкими температурами доказана только в случаях с простудными заболеваниями. "Больше пока никаких фактов о влиянии погоды на человека нет", - заявили синоптики.

В Гидрометцентре утверждают, что следует различать влияние погоды и влияние климата. В случае с изменением климата, несомненно, существует негативное влияние на организм людей. Например, продолжительная жара может влиять на здоровье человека.

Ранее глава Гидрометцентра предупредил россиян о "розовой" зиме.

Видео: Piter.TV