32-летнему петербуржцу с аутизмом помогли найти работу в IT-сфере

Фонд "Обнаженные сердца" помогает найти работу и наладить контакт с коллегами людям с особенностями развития.

Центр по трудоустройству "Работа-i" помогает трудоустроиться людям с инвалидностью, выпускникам детских домов и коррекционных школ. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал историю 32-летнего Андрея, у которого был поставлен диагноз "аутизм".

Теперь мужчина – новоиспеченный сотрудник IT-компании. Ранее он успел поработать курьером, промоутером, а на данный момент занимается сбором данных для дальнейшего программирования нейросети. Андрей работает удаленно 4 часа в неделю. Для себя он выбрал график с 11:00 до 15:00.

Я всегда чем-то занимаюсь. Мне так больше нравится. Это лучше, чем в коллективе. В коллективе бывали сложности с коммуникацией. рассказал Андрей Каземирчук.

Куратор проекта помогает настроить диалог: задавать вопросы по списку, который составили заранее, не перебивать, четко формулировать просьбы.

Работодатель хочет, чтобы сотрудник был обучаемый, замотивированный, дисциплинированный. И этих навыков ребятам, как правило, не хватает. Эти навыки мы, в первую очередь, прокачиваем. пояснил Жаргал Дульчинов, руководитель направления "Транзитное трудоустройство" центра "Работа-i".

Фото: телеканал Санкт-Петербург