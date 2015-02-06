32-летнему петербуржцу с аутизмом помогли найти работу в IT-сфере

Центр по трудоустройству "Работа-i" помогает трудоустроиться людям с инвалидностью, выпускникам детских домов и коррекционных школ. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал историю 32-летнего Андрея, у которого был поставлен диагноз "аутизм".
Теперь мужчина – новоиспеченный сотрудник IT-компании. Ранее он успел поработать курьером, промоутером, а на данный момент занимается сбором данных для дальнейшего программирования нейросети. Андрей работает удаленно 4 часа в неделю. Для себя он выбрал график с 11:00 до 15:00.
Я всегда чем-то занимаюсь. Мне так больше нравится. Это лучше, чем в коллективе. В коллективе бывали сложности с коммуникацией.
рассказал Андрей Каземирчук.
Куратор проекта помогает настроить диалог: задавать вопросы по списку, который составили заранее, не перебивать, четко формулировать просьбы.
Работодатель хочет, чтобы сотрудник был обучаемый, замотивированный, дисциплинированный. И этих навыков ребятам, как правило, не хватает. Эти навыки мы, в первую очередь, прокачиваем.
пояснил Жаргал Дульчинов, руководитель направления "Транзитное трудоустройство" центра "Работа-i".
Фото: телеканал Санкт-Петербург
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