В феврале в Петербурге ввели более 230 тысяч кв.м жилья

Лидером в феврале стал Василеостровский район.

В феврале 2024 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 237 683 кв. м жилья. Это 99 домов на 5 044 квартиры, включая индивидуальное жилое строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в феврале стал Василеостровский район, где сдано 77 969,50 кв.м жилья (5 домов на 1 857 квартир). Следующим по объему ввода жилищного строительства оказался Красносельский район, где ввели 1 дом на 996 квартир общей площадью 55 356,50 кв.м. На третьем месте расположился Московский район, где построено 5 многоквартирных домов на 45 559,20 кв.м жилья, что составляет 1 327 квартир.

Также в феврале сдано 16 объектов общегражданского назначения. Среди них: детский сад на 120 мест и котельная в Красногвардейском районе, отделение скорой медицинской помощи, детский сад на 220 мест и магазин в Красносельском районе.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"