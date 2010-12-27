В двух управляющих компаниях Петербурга прошли обыски

Руководство фирм подозревается в преступлениях.

Полиция Московского района проверила офисы двух петербургских управляющих компаний. Обыски прошли в рамках расследования по делу о взяточничестве. Представители закона пришли не только на рабочие места, но и посетили квартиры сотрудников "ЖКС Адмиралтейского района" и "Балтийской управляющей компании". Под пристальное внимание попала квартиры генерального директора и учредителя. По сведениям от "Фонтанки.ру", последняя организация является фигурантом дела о мошенничестве. С первой компанией ее связывает общий учредитель.

Оперативники искали следы противозаконных схем по обналичиванию денежных средств. О результатах проведенных мероприятий не сообщается.

Фото: Piter.tv