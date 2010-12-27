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В доме на Перевозной улице обвалилась штукатурка
Сегодня, 18:14
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TretyakovaS

В доме на Перевозной улице обвалилась штукатурка

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Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

В одном из жилых домов Адмиралтейского района кусками отвалилась штукатурка. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

"Когда-нибудь этому дому повезет и его, наконец-то, отремонтируют. Во всяком случае жильцы уже неоднократно обращались в соответствующие службы" - пишет автор поста. 

Инцидент произошел на Перевозной улице, 2/2.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причиной произошедшего стал сильный ветер, который уже второй день бушует в Петербурге. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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