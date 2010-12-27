В доме на Перевозной улице обвалилась штукатурка

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

В одном из жилых домов Адмиралтейского района кусками отвалилась штукатурка. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

"Когда-нибудь этому дому повезет и его, наконец-то, отремонтируют. Во всяком случае жильцы уже неоднократно обращались в соответствующие службы" - пишет автор поста.

Инцидент произошел на Перевозной улице, 2/2.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причиной произошедшего стал сильный ветер, который уже второй день бушует в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург