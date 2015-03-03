"Выход из Питера": Дверь в парадную дома на Гаванской улице установили задом наперёд

Работники ЖКС заверили возмущённых жителей, что ошибку исправят уже завтра.

Жители Василеостровского района недоумевают от работы коммунальщиков: в доме №2/97 по Гаванской улице новую дверь в парадную установили неправильной стороной. Таким образом, магнит и доводчик оказались со стороны улицы. Как стало известно Piter.TV, в ЖКС пообещали быстро решить проблему.

Пользователи соцсетей долго гадали над тем, почему дверь расположили задом наперед. Самый популярный у комментаторов вариант гласит, что рабочие подготовили жильцов к зиме: если дверь завалит снегом, её можно будет быстро открыть. Некоторые назвали такое ноу-хау "выходом из Питера".

Дом с нестандартной парадной обслуживает ЖКС №1 Василеостровского района. Piter.TV связался с представителями компании, которые признали, что дверь установили неверно по ошибке. Ситуацию обещают исправить уже завтра, 16 сентября.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров (Оля Богнарь)