В детских садах Выборга пройдут Дни открытых дверей

Воспитатели детских садов расскажут о том, как проходит образовательная программа, предоставят информацию о режиме дня, графике, а также покажут родителям само здание, познакомят с кухней и воспитательским составом.

Начиная с одиннадцатого марта и по двадцать девятое марта (включительно) в детсадах города Выборга состоятся открытые занятия. Мероприятия пройдут в рамках Дней открытых дверей и направлены на родителей малышей, которые только собираются поступать в заведения.

Воспитатели детских садов расскажут о том, как проходит образовательная программа, предоставят информацию о режиме дня, графике, а также покажут родителям само здание, познакомят с кухней и воспитательским составом.

С графиком проведения данных мероприятий можно ознакомиться на сайте комитета образования в разделе "Новости", а также по номерам телефонов: 8 (81378) 2-55-30, 3-33-08.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО