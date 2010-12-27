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В детских садах Выборга пройдут Дни открытых дверей
Сегодня, 16:52
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KaterinaKono13

В детских садах Выборга пройдут Дни открытых дверей

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Воспитатели детских садов расскажут о том, как проходит образовательная программа, предоставят информацию о режиме дня, графике, а также покажут родителям само здание, познакомят с кухней и воспитательским составом. 

Начиная с одиннадцатого марта и по двадцать девятое марта (включительно) в детсадах города Выборга состоятся открытые занятия. Мероприятия пройдут в рамках Дней открытых дверей и направлены на родителей малышей, которые только собираются поступать в заведения. 

Воспитатели детских садов расскажут о том, как проходит образовательная программа, предоставят информацию о режиме дня, графике, а также покажут родителям само здание, познакомят с кухней и воспитательским составом. 

С графиком проведения данных мероприятий можно ознакомиться на сайте комитета образования в разделе "Новости", а также по номерам телефонов: 8 (81378) 2-55-30, 3-33-08.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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