В деревне Санино сгорел жилой дом

Дом практически "сгорел дотла".

В среду днем, 27 июня, в деревне Санино Ленинградской области сгорел жилой дом. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы отметили, что от места пожара идет густой черный дым, а также рассказали, что "дом уже почти сгорел дотла": пожарные не успели приехать вовремя.

Более точной информации о случившемся на данный момент нет. О пострадавших также не сообщалось.

Ранее мы писали, что на Портовой улице сгорел автомобиль с кислотой внутри.

Фото: vk.cpm/spb_today