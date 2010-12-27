В деревне Лужицы отметили "День воды"

Директор Водского музея в Лужицах Марина Ильина пригласила на сцену вожанок, которые подарили музею в этом году новые экспонаты, и сохраняют язык древнего народа.

"Тере пяйвя!" – так приветствовали всех, кто пришел на деревенский праздник водской культуры.

Директор Водского музея в Лужицах Марина Ильина пригласила на сцену вожанок, которые подарили музею в этом году новые экспонаты, и сохраняют язык древнего народа.

Водь – самый древний народ Ленинградской области, потомки которого в основном проживают в деревне Лужицы Кингисеппского района, которую они считают столицей Водской земли.

В средние века на Руси их уважительно называли вожанами, западные соседи – ваттами. Сами себя они называют "ваддялайзет". Еще одно наименование этого народа "чудь", что значит "знаемый" или "сосед", хотя сами они это название не любят. Сейчас водь входит во всероссийский перечень коренных малочисленных народов.

Вожанки исполнили народный музыкальный номер, выступили юные гимнастки и фольклорный коллектив "Линнуд".

Свое мастерство продемонстрировала Елена Ведайко – создатель и руководитель школы игры на кантеле (карельском и финском щипковом струнном инструменте).

В гости к вожанам приехал театральный коллектив "Праздник" под руководством Марины Зверевой и показал представление "Цветок папоротника".

Завершилась концертная часть чаепитием с национальными пирогами, которые испекли к празднику водские и ижорские хозяйки.

"Для сохранения самобытности, истории своих предков сегодня многое делают энтузиасты, общественные организации, представители самого народа водь, – сказано в приветствии участникам праздника от председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак. – 2019 год – это международный год языков коренных народов, к которым относится и водский. Вам предстоит передавать знание о культуре и языке подрастающему поколению, чтобы молодежь дальше развивала традиции коренных народов Ленинградской области".

Источник: пресс-служба ЛО