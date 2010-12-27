В деле против главы петербургского отделения Союза молодежи появились новые преступные эпизоды

Следствие заявило о двух новых эпизодах по данному делу.

В Октябрьском районном суде изучат материалы уголовного дела в отношении отстраненного от дел главы отделения Союза молодежи Дмитрия Лядова, а также его помощницы Марины Дементьевой. Молодых людей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Объединенная пресс-служба судов по региону отметила, что на данный момент делопроизводство пока что не принято к рассмотрению.

По версии следствия, должностные лица вступили в сговор с целью получения бюджетных средств в личное пользование. Фигуранты дела подали заявку на предоставление субсидии на проект более 545 тысяч рублей. Однако, они предоставили заведомо поддельные документы. Позже факт подлога был выявлен Комитетом по молодежной политике.

Аналогичный инцидент зафиксирован для реализации гражданско-патриотической акции, приуроченной к выдаче первых паспортов 14-летним петербуржцам. Тогда мошенники собирались похитить 478 тысяч рублей. Третий эпизод - хищение 807 тысяч рублей, направленное на проект "Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность".

Фото: Piter.tv