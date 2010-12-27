Днем 23 августа в Петербурге будет тепло, но возможны осадки

Специалисты рассказали петербуржцам, какой погоды ожидать в четверг.

В Санкт-Петербурге ожидается теплая и преимущественно не дождливая погода днем 23 августа. Об этом сообщают синоптики. В пресс-службе Гидрометцентра отмечают, что в течение дня все же возможны кратковременные осадки.

На территории региона будет дуть западный и юго-западный ветер. Его скорость достигнет 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет незначительно снижаться, но останется в пределах нормы. Ночью температура воздуха опустится до отметки в плюс 13 градусов по Цельсию. Днем же жителей и гостей Северной столицы ждет плюс 23 градуса.

Фото: Piter.tv