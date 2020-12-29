В четверг в Петербурге и Ленобласти будет облачно, местами пройдет снег

На востоке Ленобласти температура опустится до -20 градусов.

В четверг, 14 января, в Петербурге и Ленобласти ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами ожидается снег. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Днем на западе 47 региона ожидается -12..-17 градусов, на востоке – до минус 20. Что касается Петербурга, то столбики термометров опустятся до -12..-14 градусов.

Атмосферное давление практически не будет меняться. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В ближайшие три ночи в Ленобласти ожидается до -31 градуса.

Фото: Piter.tv