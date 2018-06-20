В четверг в Петербурге продолжит идти снег

Вечером может пойти дождь.

В Петербурге 28 марта ожидается переменная облачность и небольшой снег, в конце дня может пойти дождь. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью и рано утром столбик термометра показывал минус 4 градуса. Днем будет несколько теплее, воздух прогреется до плюс 6 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду..

Ночью и утром дороги покроет гололед. Атмосферное давление практически не изменится.

Самая низкая температура в Петербурге 28 марта была зафиксирована в 1952 году, тогда столбик термометра опустился до минус 26 градусов, самым теплым этот день был в 2016 году – плюс 14 градусов.

Фото: Piter.TV