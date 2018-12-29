В центре Петербурга закрыли притон

Бордель располагался в доме 3 по 7-й Красноармейской.

Полиция Петербурга закрыла очередной притон для занятия проституцией. "Жрицы любви" принимали клиентов в квартире жилого дома на 7-й Красноармейской улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время проверки там находилась женщина, оказывавшая интимные услуги за деньги. Также правоохранители застали женщину-администратора и двух охранников. Все они – выходцы из Средней Азии. Также выяснилось, что двое из "сотрудников" притона находятся на территории России незаконно.

Задержанных доставили в отдел полиции и составили протоколы об административных правонарушениях по статьям "Занятие проституцией", "Получение дохода от занятия проституцией" и "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.