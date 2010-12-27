В центре Петербурга расстреляли жителя Петергофа: причиной стал конфликт на дороге

Пострадавшему удалось спастись, несмотря на ранения.

Днем 1 августа в центре Петербурга расстреляли жителя Петергофа. В мужчину было выпущено восемь пуль. Инцидент произошел на почте дорожного конфликта на пересечении Подольской улицы и Малодетскосельского проспекта..

В результате нападения пострадал 26-летний местный житель. Мужчине удалось выжить. Однако, ему пришлось обращаться в травмпункт. Медики выявили у него поверхностные раны спины и левого плеча. По информации от жертвы, стрелял в него водитель на серебристой "Мазде". Немногим ранее между участниками дорожного движения возникло недопонимание.

В ситуации разбирается полиция. По сведениям оперативников, выстрелы производились из травматического оружия. Номера преступника установлены. Известно, что машина принадлежит 28-летнему уроженцу Пермского края, который проживает на территории Северной столицы без регистрации.

Фото: Piter.tv