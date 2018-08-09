В центре Петербурга в 25 раз увеличат количество парковок

Большинство водителей города поддерживают инициативу КРТИ.

В центре Петербурга появится 62 тысячи новых парковочных мест. Об этом сообщает "Город+" со ссылкой на председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина. Чиновник рассказал изданию, что в городе в 25 раз возрастет количество платных стоянок. Около 75 % автовладельцев Северной столицы выступают за эту инициативу. Власти Северной столицы смогут разгрузить тяжелый дорожный трафик благодаря проекту.

Уже сейчас запущены в эксплуатацию несколько платных парковок. Пилотный проект принес положительный результат: доходы Петербурга превышают расходы. На организацию стоянок было выделено 230 миллионов рублей, а полученные средства превысили сумму в 268 миллионов рублей.

Петербург – действительно культурная столица! Горожане в большинстве своем исправно оплачивали места, даже зная, что их не ожидают никакие санкции. рассказывает о ситуации руководитель КРТИ

Сергей Харлашкин отметил, что до лета 2018 года законодательством России не было предусмотрено наказания за уклонение от оплаты парковки. Теперь же провинившиеся будут получать штрафы. Следить за выполнением постановления Правительства будут сотрудники полиции. Они получат персональные данные о нарушителях от городских служб.

Фото и видео: Город+