Поддельный алкоголь в магазине и ресторане Петербурга потянули на уголовное дело

Прокуратура Адмиралтейского района провели проверку в ресторане и продуктовом магазине. Оказалось, что в заведениях торговали алкоголем с поддельными акцизными марками.

Прокуроры Адмиралтейского района и сотрудники районного УМВД наведались с проверкой в кафе "Хочу Шашлык" и магазин "Продукты 24". Мероприятие провели после обращения. В заведениях нашли почти 200 бутылок алкоголя, на которых были фальшивые акцизные марки.

Результаты проверок передали в следственные органы. В результате было заведено два уголовных дела за сбыт поддельных акцизных марок. За такое правонарушение организации могут получить штрафы до 500 тысяч рублей. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.