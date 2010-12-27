В центре Петербурга чаще всего нарушают правила благоустройства и торговли

Администрация Центрального района рассказала о выявленных правонарушениях за первые шесть месяцев 2018 года.

За первое полугодие 2018 года в комиссию Центрального района поступило 1218 протоколов об административных правонарушениях. Каждое было рассмотрено сотрудника ведомства. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

По сведениям чиновников, более половины выявленных проблем связано с благоустройством территории. Данный вопрос нарушен 590 раз. Чуть меньше протоколов составлено за наличие незаконной торговой деятельности. Таких случаев зафиксировано 586. Незначительное количество протоколов было связано с распространением рекламной и эротической продукции, нелегальное перемещение автомобилей, а также несоблюдением правил пользования метрополитена города и содержанием собак.

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