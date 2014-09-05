Площадь огня составила 700 квадратных метров.

В центре Москвы загорелось административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 17 июля на улице Пресненский вал. Поступило сообщение о возгорании чердачного помещения в административном здании. Площадь огня составила 700 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали более 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолет. Также сообщается, что самостоятельно здание покинули порядка 100 человек. Пострадавших нет. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре потушили пожар в складских помещениях.

Видео: МЧС России