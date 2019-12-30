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В цеху на Октябрьской набережной горят резиновые материалы
Сегодня, 14:25
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В цеху на Октябрьской набережной горят резиновые материалы

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Пожару присвоен второй номер сложности.

В пожаре на Октябрьской набережной виновата резина: именно она разгорелась в цеху по ее переработке. Об этом сообщила петербургская МЧС. 

Около 13.18 в доме 102 на набережной вспыхнул одноэтажный цех, резина горит на площади 200 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности, с огнем борются 60 пожарных и 12 единиц техники. На месте также работают специалисты, берущие пробы воздуха.

Что послужило причиной возгорания, не сообщается. Сведений о пострадавших нет.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, цех
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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