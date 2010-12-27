В больницу под номером 26 пришел мужчина с раскроенным черепом

Допросить пострадавшего пока что невозможно.

Правоохранительные органы изучают ситуацию, произошедшую в приемном отделении 26 городской больницы. Ви медицинское учреждение пришел молодой мужчина с раскроенным черепом. Врачи зафиксировали у петербуржца открытую травму головы, перелом основания черепа и костей лица, ушиб мозга. Лицо жертвы было залито кровью.В настоящее время он находится в реанимации. Инцидент произошел вечером 6 августа.

Сведения о необычном пациенте поступили в полицию. На данный момент оперативники не могут опросить травмированного об обстоятельствах произошедшего. Состояние местного жителя оценивается как тяжелое.

Фото: Piter.tv