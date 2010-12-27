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В больницу под номером 26 пришел мужчина с раскроенным черепом
Сегодня, 10:09
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lesjasap
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В больницу под номером 26 пришел мужчина с раскроенным черепом

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Допросить пострадавшего пока что невозможно.

Правоохранительные органы изучают ситуацию, произошедшую в приемном отделении 26 городской больницы. Ви медицинское учреждение пришел молодой мужчина с раскроенным черепом. Врачи зафиксировали у петербуржца открытую травму головы, перелом основания черепа и костей лица, ушиб мозга. Лицо жертвы было залито кровью.В настоящее время он находится в реанимации. Инцидент произошел вечером 6 августа.

Сведения о необычном пациенте поступили в полицию. На данный момент оперативники не могут опросить травмированного об обстоятельствах произошедшего. Состояние местного жителя оценивается как тяжелое.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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