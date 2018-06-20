В библиотеке Алвара Аалто пройдет выставка профессий

Целевая аудитория - учащиеся 8-9 классов. Вход свободный.

В предстоящую пятницу, 19 апреля, в центральной городской библиотеке имени Алвара Аалто пройдет традиционная районная ярмарка вакансий, различных профессий и мест для учащихся. Начало мероприятия запланировано на 13:00, целевая аудитория - учащиеся 8-9 классов. Об этом информирует районная пресс-служба.

Посетители мероприятия смогут лично пообщаться с представителями учебных заведений среднего и высшего профессионального образования Выборга и района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Более детальную информацию можно получить по следующему номеру телефона: +7 (81378) 6-70-09.

Вход на ярмарку свободный.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО