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В бассейне спортклуба Alex Fitness в Кудрово умер мужчина

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В Кудрово во время плавания в бассейне спортклуба Alex Fitness скончался пожилой мужчина.

Как сообщает портал 47news, в Кудрово в бассейне спортклуба Alex Fitness скончался пенсионер.

Утром 15 сентября во всеволожскую полицию обратился тренер спортивного клуба. Он сообщил, что в бассейне скончался мужчина. В результате проверки выяснилось, что погибший - 63-летний житель Старой деревни во Всеволожском районе. Признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

По словам менеджера Alex Fitness, клуб закрыли по техническим причинам. В пресс-службе сети клубов Alex Fitness смерть посетителя подтвердили и сообщили, что мужчине стало плохо в воде.

По словам представителя компании Светланы Коваленко, тренер заметил, что клиенту стало плохо и бросился в воду, на место вызвали скорую помощь, но мужчину спасти не удалось. По некоторым данным, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Также представитель компании ответила отрицательно на вопрос издания об обязательном врачебном осмотре при покупке абонемента. По ее словам, для содержания медкабинетов необходима лицензия и практикуется это в более премиальных клубах.

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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