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В автомобиле на Полюстровском нашли убитого менеджера, угнавшего 13 иномарок

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Накануне в автомобиле на Полюстровском проспекте был найден труп. Об этом сообщает "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Накануне в машине на Полюстровском проспекте был найден труп мужчины. Об этом сообщается в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

По некоторым данным, убитый работал менеджером, его разыскивали в рамках дела о краже машин из салона.

В ноябре этого года в полицию обратился исполнительный директор салона по продаже автомобилей "Автолиса". Он рассказал, что работник похитил 13 иномарок из салона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

9 ноября на Полюстровском проспекте местные жители заметили подозрительную иномарку без водителя, с трупом на заднем сидении. На виске обнаружили огнестрельное ранение. Руки погибшего были в крови, рядом лежало оружие.

В погибшем опознали работника автосалона, а автомобиль "Пежо", где нашли труп, числился пропавшим.


 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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