В автомобиле на Полюстровском нашли убитого менеджера, угнавшего 13 иномарок

Накануне в автомобиле на Полюстровском проспекте был найден труп. Об этом сообщает "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Накануне в машине на Полюстровском проспекте был найден труп мужчины. Об этом сообщается в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург".



По некоторым данным, убитый работал менеджером, его разыскивали в рамках дела о краже машин из салона.



В ноябре этого года в полицию обратился исполнительный директор салона по продаже автомобилей "Автолиса". Он рассказал, что работник похитил 13 иномарок из салона. По данному факту возбуждено уголовное дело.



9 ноября на Полюстровском проспекте местные жители заметили подозрительную иномарку без водителя, с трупом на заднем сидении. На виске обнаружили огнестрельное ранение. Руки погибшего были в крови, рядом лежало оружие.



В погибшем опознали работника автосалона, а автомобиль "Пежо", где нашли труп, числился пропавшим.



