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На Сенной площади "Автобус милосердия" готов принять петербуржцев для тестирования на ВИЧ
Сегодня, 11:16
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Shdaria
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На Сенной площади "Автобус милосердия" готов принять петербуржцев для тестирования на ВИЧ

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Каждый желающий петербуржец сможет пройти тестирование на ВИЧ.

Сегодня, 16 января в Санкт-Петербурге недалеко от станции "Спасская" начинает еженедельные дежурства "Автобус милосердия". Каждый вторник жители Петербурга смогут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. Данная акция будет доступна до конца марта. 

Еженедельно кроме праздничных и выходных дней с 15.00 до 19.00 будет работать "Автобус милосердия". Напомним, что мобильный консультационный пункт по профилактике социально значимых заболеваний, таких как: ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты, туберкулез. 

Кроме прохождения тестирования каждый желающий имеет возможность получить консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа. 
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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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