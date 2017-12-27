На Сенной площади "Автобус милосердия" готов принять петербуржцев для тестирования на ВИЧ

Каждый желающий петербуржец сможет пройти тестирование на ВИЧ.

Сегодня, 16 января в Санкт-Петербурге недалеко от станции "Спасская" начинает еженедельные дежурства "Автобус милосердия". Каждый вторник жители Петербурга смогут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. Данная акция будет доступна до конца марта.

Еженедельно кроме праздничных и выходных дней с 15.00 до 19.00 будет работать "Автобус милосердия". Напомним, что мобильный консультационный пункт по профилактике социально значимых заболеваний, таких как: ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты, туберкулез.

Кроме прохождения тестирования каждый желающий имеет возможность получить консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа.