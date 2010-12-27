В августе с улиц Петербурга вывезли 12 тысяч тонн грязи

В Смольном отчитались об уборке улиц за пошедший месяц.

За август 2018 года дорожные службы отработали более 30 тысяч смен ручного труда. С использованием специальной техники сотрудники ответственного ведомства выходили ради очистки улиц города 18,5 тысяч раз. Такую статистику предоставила пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Чиновники отметили, что за последний летний месяц работники вывезли 10,3 тысяч тонн смета и 1,7 тысячи тонн мусора и отходов. На влажную уборку специалисты израсходовали около 107 кубометров воды.

Также за август было приведено в порядок три остановки общественного городского транспорта, которые находятся под управлением Комитета по благоустройству. Также было вымыто более 500 километров уличных ограждений.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга