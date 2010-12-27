ГАТИ: с конца июля на месяц перекроют Кашин мост

Ведомство рассказало и о других ограничениях на дорогах города.

ГАТИ предупреждает петербуржцев о новых ограничениях движения. С 28 июля на месяц будет перекрыт проезд по Кашиному мосту в Адмиралтейском районе. Конструкция через Крюков канал будет недоступна для транспортных средств до 19 августа включительно.Такие меры связаны с проведением ремонтных работ. На переправе заменят дорожное покрытие.

Также с 28 июля до шести часов утра 3 июля будет запрещено движение по улице Сикейроса, начиная от проспекта Энгельса и заканчивая улицей Есенина. А с 22 часов 30 июля по 3 августа перекроют эту же улицу от Есенина до Художников.

С 28 июля по 20 августа ограничат проезд на пересечении дороги в сторону Каменки и Суздальским шоссе. Там будут устанавливать светофор. С 28 июля по 14 октября ограничат проезд по Гагринской улице.

Фото: Piter.tv