В аварии на пересечении Северного и Есенина пострадало трое человек

В ДТП на перекрестке Северного и Есенина Лэнд Ровер сбил троих пешеходов.

На пересечении Северного проспекта и улицы Есенина произошло ДТП. Белый Лэнд Ровер ударил другой автомобиль по заднему крылу. Водитель последнего не справился с и машина сбила троих человек на пешеходном переходе. Инцидент произошел около 8.20 утра.

Один молодой человек сейчас находится без движения на дороге. Двоих потерпевших увезла скорая помощь. Как сообщили очевидцы, авария произошла недалеко от больницы, из которой практически сразу выбежал врач и оказал первую помощь пострадавшим. Сбитых людей в тяжелом состоянии отвезли в ближайшую больницу, а не в дежурную часть.

Как рассказывают свидетели, Ленд Ровер пытался проскочить на красный свет. Видеозапись с регистратора одного из автомобилей в скором времени окажется у следствия.Как заявил хозяин Лэнд Ровера, он ехал не на красный свет, а на мигающий желтый. Он выехал на перекресток и в него врезался фрилендер, которого закрутило.

Фото: Вконтакте/spb_today