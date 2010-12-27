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В аварии на Колпинском шоссе пострадало трое, включая ребенка
Сегодня, 8:44
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lesjasap
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В аварии на Колпинском шоссе пострадало трое, включая ребенка

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Жертвы несчастного случая отправлены в больницу.

Вечером 13 августа а аварии на пересечении Колпинского шоссе и ДСК номер пять произошла авария с пострадавшими. Как отмечаю представители полиции по региону, на участке трассы столкнулись грузовик МАЗ и легковой автомобиль "Лада Приора". Последнее транспортное средство получило значительные повреждения. В результате удара травмировались пассажиры и водитель последней машины.

Мужчина, который находился за рулем "Лады" находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован медиками скорой помощи с места ДТП. Его пассажирам (12-летнему подростку и взрослому петербуржцу) досталось чуть меньше - они в состоянии средней тяжести.

Представители ГИБДД начали проверку обстоятельств дела.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия ДТП

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