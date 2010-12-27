В аварии на Колпинском шоссе пострадало трое, включая ребенка

Жертвы несчастного случая отправлены в больницу.

Вечером 13 августа а аварии на пересечении Колпинского шоссе и ДСК номер пять произошла авария с пострадавшими. Как отмечаю представители полиции по региону, на участке трассы столкнулись грузовик МАЗ и легковой автомобиль "Лада Приора". Последнее транспортное средство получило значительные повреждения. В результате удара травмировались пассажиры и водитель последней машины.

Мужчина, который находился за рулем "Лады" находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован медиками скорой помощи с места ДТП. Его пассажирам (12-летнему подростку и взрослому петербуржцу) досталось чуть меньше - они в состоянии средней тяжести.

Представители ГИБДД начали проверку обстоятельств дела.

Фото: Pixabay.com