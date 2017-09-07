В аварии на Авиационной тяжело пострадали две женщины

В четверг, 7 сентября в Красносельском районе Петербурга произошла серьезная авария. В результате ДТП пострадали две женщины.

Как сообщает "Водитель Петербурга",в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии серьезно пострадали две женщины.



ДТП произошло в 16.18 на пересечении Красносельского шоссе с Авиационной улицей. Столкнулись три машины: ВАЗ-2115, за рулем которого находился мужчина,LADA Largus под управлением молодого человека и автомобиля Skoda, который также вел мужчина.



В результате столкновения пострадали две пассажирки "Лады". Одна из женщин получила травмы средней тяжести, другая находится в тяжелом состоянии.