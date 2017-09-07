Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 18:04
0
TretyakovaS
112
Код вставки плеера

В аварии на Авиационной тяжело пострадали две женщины

0
 
 

В четверг, 7 сентября в Красносельском районе Петербурга произошла серьезная авария. В результате ДТП пострадали две женщины.

Как сообщает "Водитель Петербурга",в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии серьезно пострадали две женщины.

ДТП произошло в 16.18 на пересечении Красносельского шоссе с Авиационной улицей. Столкнулись три машины: ВАЗ-2115, за рулем которого находился мужчина,LADA Largus под управлением молодого человека и автомобиля Skoda, который также вел мужчина.

В результате столкновения пострадали две пассажирки "Лады". Одна из женщин получила травмы средней тяжести, другая находится в тяжелом состоянии.

Теги: дтп , дтп на авиационной , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5