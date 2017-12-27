В петербургской аптеке открыли отдел для льготников

В Петербурге открыли зал в аптеке для льготников в Красногвардейском районе.

В Санкт-Петербурге в аптеке №244 на проспекте Наставников открыли новый отдел для льготных категорий граждан. Стоит отметить, что помимо удобства обслуживания, льготники смогут быстрее добраться до аптеки. Напомним, что раньше для получения необходимых лекарств им приходилось ездить на Новочеркасский проспект.

Для льготных категорий петербуржцев организован специальный зал, установлено программное обеспечение для персонифицированного учета выписки и отпуска лекарственных препаратов и медизделий. Кроме того, для ввода и обработки рецептов, выписанных с помощью системы штрихкодирования. Также установлены сканеры для экономии времени обслуживания граждан и установлена система "Электронная очередь".