В апреле на дороги Петербурга выйдут 864 новых автобуса

В целом городской автопарк пополнят 2800 новых автобусов на газомоторном топливе.

В апреле на маршруты Петербурга выйдут 864 новых автобуса. По словам губернатора Александра Беглова, город переходит на новую транспортную модель, которая пройдет в три этапа.

Так, в июне запустят 693 современных автобуса по новым трассам. На третьем этапе перевозчики выведут на линии еще 1 244 машины. Отмечается, что городской автопарк будет пополнен на 2 800 новых автобусов.

Помимо этого обновят подвижный состав электротранспорта: до 2024 года закупят 339 трамваев и 389 троллейбусов, а также 950 новых вагонов для метрополитена.

Фото: Piter.tv