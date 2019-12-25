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В апреле на дороги Петербурга выйдут 864 новых автобуса
Сегодня, 11:59
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В апреле на дороги Петербурга выйдут 864 новых автобуса

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В целом городской автопарк пополнят 2800 новых автобусов на газомоторном топливе.

В апреле на маршруты Петербурга выйдут 864 новых автобуса. По словам губернатора Александра Беглова, город переходит на новую транспортную модель, которая пройдет в три этапа.

Так, в июне запустят 693 современных автобуса по новым трассам. На третьем этапе перевозчики выведут на линии еще 1 244 машины. Отмечается, что городской автопарк будет пополнен на 2 800 новых автобусов. 

Помимо этого обновят подвижный состав электротранспорта: до 2024 года закупят 339 трамваев и 389 троллейбусов, а также 950 новых вагонов для метрополитена. 

Фото: Piter.tv

Теги: новые автобусы, петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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