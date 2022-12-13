В апреле пройдет международный театральный фестиваль "Царь-сказка" в Великом Новгороде

С 21 по 25 апреля покажут 10 спектаклей из 4 стран мира.

В Великом Новгороде пройдет 17-й Международный театральный фестиваль "Царь-Сказка". С 21 по 25 апреля покажут 10 спектаклей из 4 стран мира.

Помимо участников из России на фестивале будут и зарубежные спектакли, которые покажут через онлайн. В этом году особое место на фестивале занимает бразильский театр – Проект Гомпа из Порту-Алегри (Бразилия) откроет фестиваль в онлайне спектаклем "Малютка Франкенштейн" по мотивам Мэри Шелли. Китайский Национальный детский театр из Пекина завершит фестивальные показы в онлайне со спектаклем "Птичка, ракушка и рыбка", яркой фольклорной историей в стилистике пантомимы и театра движения.

В этом году фестивальные спектакли пройдут на сцене театра "Малый" и в Новгородской Филармонии им. Аренского, а также на онлайн платформе.

Фестиваль проводится с 1992 года раз в два года Новгородским театром для детей и молодежи "Малый". Международный театральный фестиваль "Царь-Сказка" собирает в свою афишу драматические постановки и современный танец, театр кукол и театр объекта, визуальный театр из России, Европы и Азии.

Фото: предоставлено организатором



