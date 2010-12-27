В ЗакСе просят не покупать подозрительную клубнику у метро

Парламентарии Петербурга считают продажу клубники на улицах небезопасной.

В Петербурге 11 апреля на заседании Заксобрания выступил городской омбудсмен Александр Абросимов. Речь шла о незаконной торговли на улицах, а в особенности у станций метро.

Депутаты Петербурга подняли проблему продажи клубники за последний месяц. Также отмечается, что в стране эта ягода еще не могла вырасти. По мнению парламентария, торговля яркой ягоды может быть небезопасна. Предполагается, что клубнику могли завести со Средиземноморья.

Александр Абросимов считает, что решить проблему удастся с помощью объяснения людям о том, что не стоит приобретать непроверенный товар.