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В ЗакСе просят не покупать подозрительную клубнику у метро
Сегодня, 13:16
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Shdaria
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В ЗакСе просят не покупать подозрительную клубнику у метро

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Парламентарии Петербурга считают продажу клубники на улицах небезопасной.

В Петербурге 11 апреля на заседании Заксобрания выступил городской омбудсмен Александр Абросимов. Речь шла о незаконной торговли на улицах, а в особенности у станций метро. 

Депутаты Петербурга подняли проблему продажи клубники за последний месяц. Также отмечается, что в стране эта ягода еще не могла вырасти. По мнению парламентария, торговля яркой ягоды может быть небезопасна. Предполагается, что клубнику могли завести со Средиземноморья.

Александр Абросимов считает, что решить проблему удастся с помощью объяснения людям о том, что не стоит приобретать непроверенный товар.

Теги: клубника спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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