В Южном Бутово произошел пожар на складе пластиковых изделий. Об этом сообщил Telegram-кана SHOT.
Инцидент произошел на улице 1-я Горловская. Поступило сообщение о возгорании двухэтажного склада. По информации источника, в помещении могут находиться работники предприятия. Также сообщается об угрозе взрыва из-за наличия на складе газового оборудования. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место выехали сотрудники МЧС.
Ранее мы сообщали, что в Иркутске потушили крупный пожар.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все