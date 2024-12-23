Сообщается об угрозе взрыва из-за наличия на складе газового оборудования.

В Южном Бутово произошел пожар на складе пластиковых изделий. Об этом сообщил Telegram-кана SHOT.

Инцидент произошел на улице 1-я Горловская. Поступило сообщение о возгорании двухэтажного склада. По информации источника, в помещении могут находиться работники предприятия. Также сообщается об угрозе взрыва из-за наличия на складе газового оборудования. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место выехали сотрудники МЧС.

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Видео: Telegram / SHOT