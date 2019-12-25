В Японии изобрели наушники, которые измеряют уровень алкоголя в крови

При обнаружении алкоголя загорается световой индикатор.

В Токийском медицинском университете специалисты изобрели наушники, которые позволяют измерять уровень алкоголя в крови. Статья о разработке была опубликована в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что прибор в режиме реального времени собирает данные из паров этанола, которые выделяет кожа ушей. Устройство состоит из камеры для сбора газа и биохимического датчика. Если прибор обнаружит алкоголь, то загорится световой индикатор. Причем о концентрации спиртного будет сообщать яркость индикатора.

Ученые считают, что это надежнее, чем измерение концентрации алкоголя в выдыхаемом человеке воздухом. Данный прибор можно также использовать для диагностики разных заболеваний.

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