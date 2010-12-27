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Во Всеволожском районе ограбили официантку из столовой при Институте ФСБ
Сегодня, 10:24
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lesjasap
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Во Всеволожском районе ограбили официантку из столовой при Институте ФСБ

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Грабитель украл у женщины сумку с ценными вещами.

В поселке Янино-1 Всеволожского района совершено ограбление официантки. Женщина работает в столовой Института ФСБ. 
 
Около десяти часов вечера на 62-летнюю петербурженку напали в парадной дома по Новой улице. Неизвестный мужчина вырвал сумку из рук потерпевшей. Женщина рассказала, что  в ней находилось около полутора тысяч рублей, два пропуска на работу, очки и сотовый телефон. 
 
В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за грабеж. Полиция разыскивает “круглолицего” преступника с крепким телосложением и короткими темными волосами.
Теги: ограбление , фсб
Категории: Новости СПб

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