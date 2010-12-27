Во Всеволожском районе ограбили официантку из столовой при Институте ФСБ

Грабитель украл у женщины сумку с ценными вещами.

В поселке Янино-1 Всеволожского района совершено ограбление официантки. Женщина работает в столовой Института ФСБ.

Около десяти часов вечера на 62-летнюю петербурженку напали в парадной дома по Новой улице. Неизвестный мужчина вырвал сумку из рук потерпевшей. Женщина рассказала, что в ней находилось около полутора тысяч рублей, два пропуска на работу, очки и сотовый телефон.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за грабеж. Полиция разыскивает “круглолицего” преступника с крепким телосложением и короткими темными волосами.