  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:02
113
MShaffter
Код вставки плеера

В Якутии на реке Лена столкнулись два парома

0 0

В сети опубликованы кадры с места происшествия. На обоих теплоходах находились автомобили с пассажирами.

Накануне вечером, 22 сентября, в Якутии на реке Лена не разошлись два парома с автомобилями и людьми.

ЧП произошло вечером 22 сентября. Теплоход "Паром-9" шел по маршруту Якутск - Нижний Бестях. На пути ему встретился теплоход "СПТО-832", шедший по маршруту Нижний Бестях - Якутск. Паромы не смогли разойтись и столкнулись. 

В результате один из паромов получил повреждения носовой части, а второй кормовой части судна. На обоих паромах были автомобили и люди. К счастью, погибших и пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются следователи.

Видео: СУ СК РФ

Теги: новости россии, новости якутии, происшествия, столкнулись паромы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии