В Якутии на реке Лена столкнулись два парома

В сети опубликованы кадры с места происшествия. На обоих теплоходах находились автомобили с пассажирами.

Накануне вечером, 22 сентября, в Якутии на реке Лена не разошлись два парома с автомобилями и людьми.

ЧП произошло вечером 22 сентября. Теплоход "Паром-9" шел по маршруту Якутск - Нижний Бестях. На пути ему встретился теплоход "СПТО-832", шедший по маршруту Нижний Бестях - Якутск. Паромы не смогли разойтись и столкнулись.

В результате один из паромов получил повреждения носовой части, а второй кормовой части судна. На обоих паромах были автомобили и люди. К счастью, погибших и пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются следователи.

Видео: СУ СК РФ