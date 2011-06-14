Уничтожены таблички с фамилиями героев.

В Якутии сожгли памятник героям Великой Отечественной войны. Информацией об этом поделились местные журналисты из Telegram-канала "КримЯкутия" со ссылкой на поселковую администрацию. Инцидент зафиксирован правоохранительными органами в ночь на 11 мая на территории населенного пункта Пеледуй. В настоящее время устанавливается причина возгорания памятного объекта.

Власти уточнили, что пламя уничтожило венки и цветы, которые жители поселка принесли в День Победы. Также полностью обгорели стенды с именами погибших. При этом скульптура солдата повреждена лишь частично. Напомним, что данный монумент установлен в Пеледуе в 1974 году. Он считается памятником культурного наследия регионального значения.

Пока не известно: был это акт вандализма или другие причины... Все фамилии сгорели, но у нас эти списки есть…Сейчас будем изыскивать средства на восстановление. Ольга Попова, заместитель главы МО "Поселок Пеледуй"

Поселковая администрация подала заявление в правоохранительные органы.

На Бассейной улице произошел пожар в РосНИПИ.

Фото и видео: Пресс-служба администрации Ленского района, Telegram / КримЯкутия