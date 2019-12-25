Всего в микроавтобусе ехало восемь пассажиров.

В Якутии перевернулся микроавтобус с пассажирами. ДТП произошло при спуске к реке Лена. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В пятницу вечером, в 19.24 (13.24 по московскому времеи) в дежурную службу поступило сообщение о ДТП между населенными пунктами Улахан Аан и Тиит Арыы.

Известно, что микроавтобус следовал в город Ленск.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. цитата из сообщения пресс-службы

Есть двое пострадавших. Всего в микроавтобусе ехало восемь пассажиров. Двое из них были несовершеннолетними.

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