В Якутии перевернулся микроавтобус с пассажирами. ДТП произошло при спуске к реке Лена. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
В пятницу вечером, в 19.24 (13.24 по московскому времеи) в дежурную службу поступило сообщение о ДТП между населенными пунктами Улахан Аан и Тиит Арыы.
Известно, что микроавтобус следовал в город Ленск.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
цитата из сообщения пресс-службы
Есть двое пострадавших. Всего в микроавтобусе ехало восемь пассажиров. Двое из них были несовершеннолетними.
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