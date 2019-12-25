В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли 2 человека

Еще два человека получили травмы.

Сегодня утром, 4 февраля, в Воронежской области на трассе М4 "Дон" в ДТП с автобусом погибли 2 человека.

ТАСС сообщает, что ДТП произошло в 05 часов 50 минут на 654 километре автодороги М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. 49-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" задел по касательной грузовик, после чего автобус с пассажирами вылетел в кювет.

В результате ДТП погиб водитель и один из пассажиров. Еще 2 человека получили травмы. Всего в автобусе находились 2 водителя и 9 пассажиров Детей среди пассажиров не было.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Piter.TV