В Волосово 15-летняя школьница забеременела от мигранта

По подозрению в педофилии был задержан 23-летний гражданин Узбекистана.

Утром 31 августа 15-летняя девочка обратилась в женскую консультацию райцентра Ленобласти. Гинеколог сразу же обратила внимание на округлившийся живот школьницы. Выяснилось, что девочка на 22 неделе беременности. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Полицейские задержали 23-летнего гражданина Узбекистана, временно зарегистрированного в деревне Зимитцы. Мигрант подозревается в том, что в марте 2018 вступил в половое сношение с малолетней девочкой.

Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Приезжий задержан на основании статьи 91 УПК РФ.