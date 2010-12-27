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В Ленобласти неизвестный пытался "поплавать" на жигулях
Сегодня, 13:46
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nadiputintseva
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В Ленобласти неизвестный пытался "поплавать" на жигулях

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Машину нашли в камышах.

В Волховском районе Ленинградской области полиция разыскивает загадочного угонщика, который похитил раритетный автомобиль  у местного жителя, а потом отправил его покоится на дно реки.

Как сообщает  47news.ru ,  в полицию обратился 28-летний мужчина, который заявил, что у него угнали "Москвич 412" 1974 года. Хозяин раритета рассказал, что припарковал машину во дворе дома №4 по улице Калинина.

"Москвич" нашелся через некоторое время. Угонщик, видимо накатавшись, оставил его в реке Волхов около Парка 40-летия ВЛКСМ. Оперативники установили, что неизвестный с разгону заехал на авто в воду.

Раритет, оцененный в 15 тыс. рублей, достали из воды и отправили на штрафстоянку. Злоумышленника разыскивают.

Фото: 47news.ru

Теги: новости спб , происшествия , угон
Категории: Новости СПб

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