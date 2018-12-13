В Волхове пассажира "Рено" убило упавшее на авто дерево

В Волховском районе Ленобласти дерево упало на автомобиль марки "Рено". Дерево упало на машину в тот момент, когда водитель "Рено" выезжал со двора одного из домов. В результате инцидента погибла пассажирка авто, сообщает сетевое издание "47Новостей".
Авария произошла на улице Гагарина в Волхове 2 мая около половины третьего часа дня. 62-летний водитель "Рено" выезжал с прилегающей территории у дома № 27. В этот момент на машину упало дерево.
Из-за падения дерева погибла пассажирка шестидесяти шести лет. В настоящее время по данному факту осуществляется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Источник: сетевое издание "47Новостей"
Фото: паблик "Подслушано Волхов", vk.com
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