В Волхове пассажира "Рено" убило упавшее на авто дерево

Дерево упало на машину в тот момент, когда водитель "Рено" выезжал со двора одного из домов. В результате инцидента скончалась пассажирка авто.

В Волховском районе Ленобласти дерево упало на автомобиль марки "Рено". Дерево упало на машину в тот момент, когда водитель "Рено" выезжал со двора одного из домов. В результате инцидента погибла пассажирка авто, сообщает сетевое издание "47Новостей".

Авария произошла на улице Гагарина в Волхове 2 мая около половины третьего часа дня. 62-летний водитель "Рено" выезжал с прилегающей территории у дома № 27. В этот момент на машину упало дерево.

Из-за падения дерева погибла пассажирка шестидесяти шести лет. В настоящее время по данному факту осуществляется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: сетевое издание "47Новостей"

Фото: паблик "Подслушано Волхов", vk.com