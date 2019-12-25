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В Вологодской области во время сплава по реке пропали три брата
Сегодня, 17:21
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MShaffter

В Вологодской области во время сплава по реке пропали три брата

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Двое из них несовершеннолетние.

Сегодня днем перестали выходить на связь братья, которые сплавлялись по реке в Волгоградской области.

ЧП произошло во время сплава по реке Андома от деревни Щекино Вытегорского района до деревни Губаревка Вытегорского района. Около 14 часов поступило сообщение в МЧС, что братья 22, 16 и 12 лет перестали выходить на связь. Они сплавлялись на 2 лодках.

Незамедлительно были организованы поиски.

Начались поисковые работы, к ним привлечены 10 человек, 3 единицы техники, от МЧС России - 3 человека, 1 техническое устройство.

МЧС РФ по Вологодской области

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Фото:Instagram/galina140694

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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