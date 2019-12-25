В Вологодской области во время сплава по реке пропали три брата

Сегодня днем перестали выходить на связь братья, которые сплавлялись по реке в Волгоградской области.
ЧП произошло во время сплава по реке Андома от деревни Щекино Вытегорского района до деревни Губаревка Вытегорского района. Около 14 часов поступило сообщение в МЧС, что братья 22, 16 и 12 лет перестали выходить на связь. Они сплавлялись на 2 лодках.
Незамедлительно были организованы поиски.
Начались поисковые работы, к ним привлечены 10 человек, 3 единицы техники, от МЧС России - 3 человека, 1 техническое устройство.
МЧС РФ по Вологодской области
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Фото:Instagram/galina140694
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