В Вологодской области во время сплава по реке пропали три брата

Двое из них несовершеннолетние.

Сегодня днем перестали выходить на связь братья, которые сплавлялись по реке в Волгоградской области.

ЧП произошло во время сплава по реке Андома от деревни Щекино Вытегорского района до деревни Губаревка Вытегорского района. Около 14 часов поступило сообщение в МЧС, что братья 22, 16 и 12 лет перестали выходить на связь. Они сплавлялись на 2 лодках.

Незамедлительно были организованы поиски.

Начались поисковые работы, к ним привлечены 10 человек, 3 единицы техники, от МЧС России - 3 человека, 1 техническое устройство. МЧС РФ по Вологодской области

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Фото:Instagram/galina140694