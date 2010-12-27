В Выборгском районе вводится дифференциация выплат на рождение детей

В рамках нацпроекта "Демография" в Ленинградской области до 2024 года на финансовую поддержку семей будет направлено 10,7 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей — средства федерального бюджета.

В Ленинградской области вводится дифференциация выплат на рождение детей. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В ходе заседания правительства региона при обсуждении плана реализации мероприятий в рамках национального проекта "Демография" губернатор Александр Дрозденко поручил социальному и финансовому блокам ускорить внесение соответствующих изменений в законодательство. Выплата на рождение первого ребенка составит 30 тыс. рублей, 40 тыс. – на второго, 50 тыс. рублей — на третьего и последующих.

Кроме того, глава региона поручил обеспечить снижение родительской платы за частные детсады и выплату компенсаций родителям, чьи дети не попали в дошкольные учреждения, а также предусмотреть освобождение многодетных семей от налоговых выплат на участки до 12 соток и сокращение ипотечных платежей.

У нас младенческая смертность низкая не только на общероссийском уровне, но и на уровне европейских стран. Теперь же необходимо предпринимать все меры, чтобы поддержать людей, которые хотят иметь детей, всеми способами популяризовать институт семьи, и помогать этим семьям финансово. заявил Александр Дрозденко

В рамках нацпроекта "Демография" в Ленинградской области до 2024 года на финансовую поддержку семей будет направлено 10,7 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей — средства федерального бюджета. Система мер финансовой поддержки семей с детьми будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

При этом отличительная особенность нацпроекта в Ленинградской области — финансовая поддержка семей при рождении детей, а также за счет средств бюджета региона планируется вести лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Планируется, что к финалу реализации нацпроекта в Ленинградской области смертность старше трудоспособного возраста снизится с 38,1 на тысячу человек в 2017 году до 36,1 на в 2024 году, рождаемость вырастет на 5%, значительно увеличится число ленинградцев, ведущих здоровый образ жизни.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО